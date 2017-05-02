فان مارفيك يعلن قائمة منتخب السعودية استعدادًا لمعسكر الرياض

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن القائمة التي اختارها المدير الفني بيرت فان مارفيك للمشاركة في الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص بالمباراة المقررة أمام أستراليا في الثامن من حزيران/يونيو المقبل في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

قائمة #المنتخب_السعودي المشاركة في معسكر الرياض ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمواجهة #منتخب_استراليا pic.twitter.com/OdiDFZOG0F — المنتخب السعودي (@SaudiNT) May 2, 2017َ

ويفتتح فان مارفيك برنامجه بمعسكر داخلي في العاصمة السعودية الرياض بين العاشر و17 أيار/مايو الجاري ، وستقتصر على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم بعد ختام منافسات دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

أما الفترة الثانية من البرنامج فستنطلق بمعسكر خارجي في مدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة ما بين 20 و27 أيار/مايو ، بينما يقيم المنتخب السعودي في الفترة الثالثة الأخيرة معسكرا في مدينة أديلايد الأسترالية اعتبارا من 31 أيار/مايو.

وضمت القائمة التي اختارها فان مارفيك ، وليد عبد الله وفواز القرني لحراسة المرمى ، وحسن معاذ وعمر هوساوي وأحمد عسيري وحسن كادش وعبدالرحمن العبيد وعبد الله مادو لخط الدفاع ، ويحيى الشهري وفهد المولد وعبد العزيز الجبرين وجمال باجندوح وعبد الكريم القحطاني وعمار النجار لخط الوسط ، ومحمد السهلاوي ونايف هزازي للهجوم.