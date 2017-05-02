هل ينجح النصر في إفساد احتفالات نادي الهلال بالدوري السعودي؟

المصدر: الرياض - إرم نيوز

سيحتفل الهلال يوم الخميس بتتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمام وصيفه النصر.

وسيحاول النصر إفساد ليلة الهلال للحفاظ على المركز الثاني أمام الأهلي والاتحاد ولكل منهم 52 نقطة.

كما يريد النصر حرمان الهلال من الوصول للنقطة الـ 66 وكسر رقمه القياسي الذي حققه في موسم 2013-2014 عندما حصد 65 نقطة.

ويريد رامون دياز مدرب الهلال أن يكون الاحتفال بالتتويج بداية الاستعداد لمباراة التعاون في الدور قبل النهائي لكأس ملك السعودية يوم الـ 13 من مايو/ أيار.

وقال دياز في وقت سابق إن طموحه مع الفريق لا يقف عند الفوز بالدوري ويريد إضافة لقب كأس الملك ودوري أبطال آسيا إليه.

وضمن الهلال التأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكنه لم يضمن بعد صدارة المجموعة وهو الأمر الذي سيتحدد عندما يواجه الريان في ختام دور المجموعات.

لكن الصراع الأقوى في ختام البطولة سيكون على تفادي الانضمام إلى الوحدة في الدرجة الثانية.

ويحتل الخليج المركز الـ 13 برصيد 23 نقطة متأخرا بنقطتين عن الباطن الذي يحتل المركز الـ 12 الذي يؤهل صاحبه لخوض ملحق البقاء في الدوري.

ويلعب القادسية صاحب المركز الـ 11 برصيد 25 نقطة ضد الوحدة وفوزه سيجعله بعيدا عن كل الحسابات ويضمن له البقاء في الدوري بغض النظر عن أي نتائج أخرى.

ويلعب الخليج ضد الرائد والفوز فقط سيحافظ على آماله الضئيلة في البقاء في دوري الأضواء.

ويملك الخليج فرصتين لخوض ملحق البقاء على الأقل لو نجح في الفوز الأولى لو فاز الفيصلي صاحب المركز التاسع برصيد 27 نقطة على الباطن.

والثانية لو تعثر الفتح صاحب المركز العاشر برصيد 26 نقطة أمام الاتحاد إذ يتفوق الخليج في المواجهات المباشرة بينهما.

ويلعب الأهلي ضد التعاون يوم الخميس بينما يلعب الاتفاق ضد الشباب غدا الأربعاء.