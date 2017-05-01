السعودية.. الأسترالي تروسي يطلب حل مشكلته مع نادي الاتحاد وديًا

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

طالب اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي بحل قضيته مع نادي الاتحاد السعودي بشكل ودّي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن إدارة حاتم باعشن لم تتصل به حتى الآن رغم مرور أكثر من شهر على معاقبة النادي السعودي لعدم سداد مستحقاته.

وتسببت مستحقات اللاعب في منع الاتحاد من تسجيل اللاعبين فترتي انتقال وإلزامه بدفع مستحقات اللاعب البالغة مليون يورو، لتكون العقوبة الثانية التي يتعرض إليها النادي السعودي بعد خصم 3 نقاط من رصيده على خلفية تعاقده مع الأرجنتيني داميان مانسو قبل 8 أعوام.

‎وقال ترويسي الذي يدافع عن ألوان ملبورن فيكتوري الأسترالي لموقع “العربية.نت”: “لم يحدث أي تواصل مع إدارة الاتحاد منذ إصدار العقوبة وحتى اللحظة، والحقيقة أرغب حل المشكلة بعيدًا عن الفيفا، لكن رغبتي هذه يجب أن تكون لدى إدارة الاتحاد أيضًا”.

وأضاف اللاعب الأسترالي: “يجب على إدارة الاتحاد التواصل معنا حتى ننهي هذه القضية، أنا أحب الاتحاد وأتابع نتائجه وسعيد بما حققه هذا الموسم، وربما إذا وصلنا إلى حل ودي خارج إطار الاتحاد الدولي لكرة القدم، يكون ذلك من مصلحة النادي وتخفف عليه العقوبة المفروضة من فيفا”.