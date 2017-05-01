نادي الشباب السعودي يلمح لوجود شبهة “غسيل أموال” ورشاوى في قضية العويس

المصدر: إرم نيوز

أصدر مجلس إدارة نادي الشباب السعودي بياناً رسمياً أوضح خلاله جميع الأمور المتعلقة بشكواه ضد اللاعب محمد العويس، المنتقل إلى صفوف الأهلي.

وأكد الشباب خلال بيانه على أن الشكوى التي تقدم بها النادي كانت من أجل حفظ الحقوق الأدبية، المادية والرياضية في صفقة انتقال العويس للأهلي.

وأضاف البيان أن التحقيقات أسفرت عن أشياء لا تعكس طلبات الليوث في الشكوى، مع الإشارة لعدم الاستعانة بأي من الجهات المعنية التي طُلب منها التحقق من وجود مخالفات.

وطالبت إدارة الشباب في البيان بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالتحقيق مع جهات عدة أخرى، خوفاً من وجود شبه جرائم غسيل أموال أو رشوة في الصفقة.

وكانت إدارة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة خالد المقرن، قررت تغريم الحارس محمد العويس مبلغ 300 ألف ريال إثر الشكوى المقدمة من نادي الشباب، نتيجة لغيابه عن التدريبات و إغلاق جواله بحسب الشكوى المقدمة من نادي الشباب إلى لجنة الاحتراف.