“الفيفا” يهدد نادي الشباب السعودي بالخصم والهبوط.. تعرف على السبب

المصدر: إرم نيوز

بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي مهددًا بعقوبات صارمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وهدد الاتحاد الدولي، فريق الشباب بخصم نقاط من رصيده ثم الهبوط للدرجة الأدنى، بسبب قضية مستحقات اللاعب الأوزبكي جيباروف.

وجاء تهديد “الفيفا” لنادي الشباب بسبب عدم الالتزام بقرار لجنة الانضباط بالفيفا بإلزام النادي بدفع مبلغ “883.562 ألف دولار” للاعب الأوزباكستاني سيرجي جيباروف لاعب الفريق السابق.

وخاطب الفيفا، الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهددًا بفرض عقوبات بخصم نقاط والهبوط للدرجة الأدنى بحق نادي الشباب حال عدم دفع مستحقات اللاعب.

وبات الشباب مطالبًا بدفع المبلغ المذكور في أسرع وقت مع دفع غرامة تأخير 5%، بالإضافة لمبلغ 154 ألف دولار تعويض عن عدم تنفيذ قرار لجنة الانضباط.

يذكر أن الأوزبكي جيباروف لعب في صفوف الشباب في عام 2011، إلا أنه لم يكمل الموسم مع الليث بسبب مشاكل حالت دون إكمال عقده مع الفريق، رغم أن اللاعب تم التعاقد معه بعد اختياره كأفضل لاعب في قارة آسيا.