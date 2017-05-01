رئيس نادي الأهلي السعودي يهاجم وليد الفراج: لا ملكي إلا الأهلي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

كشف أحمد المرزوقي، رئيس نادي الأهلي السعودي، الأسباب التي أدت لخسارة فريقه لقب بطولة الدوري، الذي كان يحمله، قبل أن ينجح نادي الهلال في حسمه لصالحه قبل جولتين من نهاية الموسم الحالي.

وكان الأهلي قد توج في الموسم الماضي بلقب بطولة الدوري السعودي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد غياب طويل دام لأكثر من 32 عاما عن النادي.

وقال المرزوقي لبرنامج “أكشن يا دوري”: “الأهلي ما زال في المنافسة في الدوري قد نكون فقدنا اللقب، لكننا نسعى للحصول على الوصافة، نحن حريصون على التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا، وبلغنا الدور قبل النهائي لكأس الملك ونسعى للحصول على البطولة، أمامنا 4 أسابيع حاسمة قبل نهاية الموسم الرياضي ونحن في فترة حصاد”.

وأضاف: “هناك ظروف لما حدث هذا الموسم، فقد رحل المدرب، وجاءت إدارة جديدة للنادي، وضربت الإصابات دفاع الفريق، منذ بداية الموسم وحتى الآن لم نخض مباراتين بنفس متوسطي الدفاع، الإصابات قضاء وقدر وتحدث مع كل الفرق، قد لا أكون راضيًا عن الفريق لكن هذا ما حدث”.

#اكشن_يا_دوري

احمد المرزوقي: اقول لـ #وليد_الفراج كفا جدلا في لقب الملكي وهو محسوم لنا ولا ملكي إلا #الاهلي pic.twitter.com/gvknmQ5ZZg — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) April 30, 2017

وهاجم رئيس الأهلي، الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، بعدما تدخل في الصراع الدائر بين الهلال والأهلي على لقب “الملكي”، مشيراً إلى أن اللقب لا بد أن يكون لنادِ عاصمي، في إشارة منه لأحقية الهلال باللقب، وهو ما رد عليه المرزوقي بالقول: “الفراج تطرق لقصة الملكي، وأقول له الأهلي معروف إنه الملكي منذ زمن بعيد، بحكم تحقيقه 13 بطولة لكأس الملك تحمل كل أسماء ملوك السعودية، كفى جدلا في هذا الموضوع ولا ملكي إلا الأهلي”.

وعن مستقبل المدرب غروس مع الفريق، قال رئيس الأهلي: “هناك خيار للتمديد مع غروس ضمن عقده في حال رغب الطرفان، ويوجد بند للتجديد حال تأهلنا آسيويا”.

وبدأ الأهلي موسمة تحت قيادة البرتغالي غوميز لكن سوء النتائج تسببت في إقالته، ليعود المدرب السويسري غروس الذي قاد الأهلي لعامين متتالين في 2015 و2016، وحقق في موسمه الأول بطولة كأس ولي العهد، بينما تمكن من انتزاع بطولة الدوري وبطولة كأس الملك في موسمه الثاني مع الفريق.