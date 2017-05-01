سر غضب جمهور نادي الهلال السعودي قبل مواجهة النصر في مباراة التتويج

المصدر: إرم نيوز

عبر عدد من جماهير نادي الهلال السعودي عن استيائه من ارتفاع أسعار تذاكر مواجهة التتويج أمام المنافس النصر، مساء الخميس المقبل، في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، إذ تبلغ الدرجة الموحدة 40 ريالا؛ ما اعتبرته الجماهير مبلغا كبيرا.

ويتوقع أن يصل العدد الكلي للجماهير إلى أكثر من 50 ألف مشجع، ولكن برفع سعر التذكرة الموحدة لهذا الرقم فقد أحبطت العديد من الجماهير، خصوصا طلاب المدارس والجامعات وكذلك أولياء الأمور الذين لديهم أكثر من ابن يرغبون بالحضور، لذا جاءت المطالبات من الجماهير الهلالية بأن يبادر أعضاء شرف الهلال لشراء تذاكر الدرجة الموحدة وتوزيعها بالمجان على الجماهير الهلالية، خصوصا أن العدد الإجمالي للدرجة الموحدة يتجاوز الـ50 ألف مشجع؛ ما سيكون الحضور بالكامل حال وزعت تذاكر مجانية تكون في مقر نادي الهلال والمتجر التجاري واستاد الملك فهد يوم المباراة.

يذكر أن أسعار التذاكر للدرجة الممتازة 200 ريال والمنصة 1500 ريال والمقصورة بـ2000 ريال.

كما أشارت صحيفة “الرياض”، إلى أن مسؤولا شرفيا بارزا طلب الاجتماع بمنسوبي رابطة دوري المحترفين بحضور شركة صلة، الوكيل الحصري للتسويق بالنادي، مطلع الأسبوع الماضي، للوقوف بشكل مباشر على استعدادات الرابطة لحفل تتويج الهلال بطلا لـ”دوري جميل”، وأكد الشرفي أنه على أتم الاستعداد لدعم المسؤولين عن الحفل ماليا وذلك بالتكفل بالكثير من الإضافات التي سيتم إدخالها على خطة الحفل الهلالي.

يذكر أن الموسم الجاري يعتبر واحدا من أكثر المواسم التي شهدت دعما شرفيا للإدارة الهلالية على الصعيد المالي، إذ تكفل أعضاء الشرف بالنادي بالعديد من الالتزامات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يأتي على رأسها إغلاق صفقة إعارة عمر خربين بدفع كامل قيمتها في ظرف يومين من إبرام العقد، بالإضافة إلى دعم الإدارة ماليا في تجديد عقدي سالم الدوسري وسلمان الفرج، لاعبي الفريق الأول .

وعلى الصعيد ذاته يعمل المسؤولين عن جمالية المدرج الهلالي الذي سيمثل 50% من مدرجات استاد الملك فهد الدولي على إقامة “تربل تيفو”، من خلال رسم ثلاث لوحات فنية تشكيلية لتكتمل فرحة الهلاليين، على الرغم من أن التيفو الهلالي لم يظهر في هذا الموسم في أي مناسبة.