هل رفض “الفيفا” استخدام تقنية الفيديو في المسابقات السعودية؟

المصدر: الرياض – إرم نيوز

نفى عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما تردد بشأن رفض الاتحاد الدولي للكرة (فيفا) استخدام تقنية الفيديو في المسابقات السعودية.

وكان الاتحاد السعودي أعلن عن بدء استخدام تقنية الفيديو لمساعدة الحكام في اتخاذ قراراتهم بداية من الموسم المقبل.

وقال عزت، في تصريحات على هامش احتفالية تدشين هوية الاتحاد الجديدة : “الاتحاد الدولي لم يرفض استخدام تقنية الفيديو في المسابقات السعودية، وسنبدأ تطبيقها خلال بعض المباريات في الموسم المقبل”.

وعن مسألة تدشين هوية الاتحاد الجديدة، قال عزت :”المسألة ليست تغيير شعار أو هوية فقط، وإنما ما تحمله من معانٍ كبيرة تمت باستشارة المتخصصين”.

وتابع :”نسعى لصناعة علامة تجارية اقتصادية للاتحاد السعودي لكرة القدم أسوة ببقية الاتحادات، سيتم الإعلان عن بعض اللجان من ضمنها لجنة الاحتراف بعد الاجتماع الذي سيقام، يوم الخميس المقبل”.

وأضاف:”في الاجتماع المقبل للاتحاد سوف نعلن عن النظام الأساسي بعد سد جميع الثغرات التي كانت موجودة سابقًا، ومن يرى أي ظلم في القرارات يلجأ إلى مركز التحكيم”.