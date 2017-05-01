محمود كهربا يتحدث عن انتقاله لنادي الاتحاد السعودي “مجانًا”

المصدر: إرم نيوز

كشف المصري محمود عبدالمنعم “كهربا”، جناح فريق نادي الاتحاد السعودي، والمعار إليه من صفوف الزمالك، عن استعداده اللعب لصفوف الاتحاد في الموسم المقبل بالمجان.

وانتقل كهربا لصفوف الاتحاد معارا من الزمالك لمدة موسم مقابل مليون وربع المليون دولار، لكن توهجه مع الفريق السعودي، وبزوغ نجمه مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الماضية بالغابون، جعلا مرتضى منصور، رئيس الزمالك، يحدد مبلغ 5 ملايين دولار لإعارته لمدة موسم واحد، و40 مليون دولار لشراء عقده.

وقال كهربا لبرنامج “أكشن يا دوري”: “جاهز للبقاء مع الاتحاد، عشت مع النادي أجمل موسم في حياتي، الأمر محسوم تماما بالنسبة لي، لكن الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الأمر لنادي الزمالك”.

وأضاف: “تحدث معي عبدالله شرف الدين، مسؤول المفاوضات بالاتحاد، وأخبرني أنه سيزور مصر بنهاية الموسم للاتفاق مع إدارة الزمالك حول انتقالي، كما تحدث حاتم باعشن، رئيس النادي، معي فيما يخص عقدي، وقلت له إنني مستعد أن ألعب للاتحاد مجانا، المهم إنهاء الأمر مع الزمالك أولا”.

فيديو.. كهربا يتحدث لأكشن يادوري عن تسديدة الفيصلي ومستقبله مع الاتحاد !https://t.co/9C59MOZlcN#اكشن_يا_دوري — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) April 30, 2017

وتطرق كهربا للحديث عن هدفه الملغي في شباك الفيصلي، مشددا على صحته، ودلل على ذلك بوضوح تجاوز الكرة لخط المرمى في الإعادة التلفزيونية.

وتحدث كهربا عن الزيارة التي قام بها مع زميليه أحمد العكايشي وفهد الأنصاري لمنصور البلوي، عضو شرف نادي الاتحاد، والتي تسببت في حالة من الجدل بسبب خلافاته مع الإدارة الحالية للنادي، حيث قال عن ذلك: “ما حدث فقط هو دعوة عشاء وجهت إلينا، وبحكم حالة الحب الجماهيري التي نحظى بها من الجميع، قمنا بتلبية الدعوة، ولا شيء أكثر من ذلك”.

وسجل كهربا مع الاتحاد في بطولة الدوري 16 هدفا حتى الآن، كما هز الشباك مرتين في كأس ولي العهد كان من بينهما هدف التتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2004 في شباك النصر.