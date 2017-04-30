السعودية.. تعرّف على شروط مختار فلاتة لمغادرة نادي الوحدة

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

بات المهاجم مختار فلاته الذي عاد للتألق مع فريق الوحدة في الموسم الحالي مطلبًا للعديد من أندية الدوري السعودي وأهمها نادي الاتحاد.

وسجل المهاجم صاحب الـ 29 عامًا، 16 هدفًا لفريقه محتلًا المركز الثاني مناصفة مع محترف الاتحاد، المصري محمود عبدالمنعم “كهربا”.

وطلب فلاته 3.5 مليون ريال للموسم الواحد في حال رغبة الأندية بالتعاقد معه، بعد هبوط فريقه لمصاف دوري الدرجة الأولى بحسب ما نقلت صحيفة “عين اليوم”.

ويسعى التعاون لخفض المبلغ الذي يطالبه به اللاعب ويأتي هذا التوجه من إدارة النادي القصيمي بعد عودة اللاعب محمد الصيعري لناديه الاتفاق نهاية الموسم.

بينما تعمل إدارة الاتحاد على إعادة لاعبها السابق مجددًا لبيته الأصفر، دون الحديث عن المبلغ الفلكي الذي يطلبه اللاعب.

ويبحث الاتفاق عن إيجاد وسيلة لإقناع اللاعب للرحيل إلى المنطقة الشرقية، واللعب في صفوفه الموسم المقبل.