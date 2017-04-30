السعودية.. نادي الهلال يستهدف التعاقد مع لاعب أرجنتيني

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت صحيفة “ole” الأرجنتينية الشهيرة إن لاعب الباراغوياني نيستور أورتيغوزا لاعب سان لورينزو الأرجنتيني، قد دخل ضمن اهتمامات إدارة نادي الهلال السعودي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب ينتهي تعاقده مع ناديه الأرجنتيني نهاية يونيو المقبل، وأن عدة أندية تسعى إلى التعاقد معه، منها: بوكا جونيورز وروزاريو سينترال الأرجنتينيان كما أنه مطلب للمدرب بابلو غويد مدرب كولوكولو التشيلي.

وسبق لنيستور أورتيغوزا (32 عامًا) اللعب في أرجنتينوس جونيورز قبل الانتقال لفريقه الحالي ويعد أفضل لاعبيه.