لماذا بات مستقبل عمر خريبين مع نادي الهلال السعودي في خطر؟

المصدر: إرم نيوز

بات مستقبل عمر خريبين، لاعب نادي الظفرة الإماراتي، المعار لنادي الهلال السعودي، في خطر، حيث أصبح قرار الزعيم بشرائه بشكل نهائي من ناديه محل شك.

ورشح رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، لاعبين أرجنتينيين، للتوقيع مع الزعيم مع انطلاق الموسم الجديد.

ويرغب دياز في تأمين خط هجوم الفريق لاستئناف دوري أبطال آسيا بكل قوة.

ووفقا لصحيفة الجزيرة، دياز رشح لاعبين في خط الهجوم، بمركز صانع الألعاب والمهاجم.

وإن وافقت إدارة الهلال على التوقيع مع اللاعبين، فسيكون ذلك على حساب خريبين وليو بوناتيني، بحسب الجزيرة.

ويحظى دياز بثقة كبيرة من جانب مسؤولي نادي الهلال.

ويقدم خريبين مستويات ممتازة منذ الانتقال إلى الهلال معارا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتنتظر خريبين عروض أخرى حال عدم انتقاله للهلال بشكل نهائي أبرزها من الوحدة الإماراتي.