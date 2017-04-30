لماذا انسحب مدرب الباطن السعودي غاضبًا من المؤتمر الصحفي لمباراة التعاون؟ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

غادر خالد القروني، المدير الفني لفريق الباطن السعودي، قاعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام التعاون، أمس السبت، غاضبًا بداعي عدم حضور عدد كافٍ من الصحفيين.

وخسر الباطن أمام التعاون 4-3، ليتقهقر إلى المركز الـ12 في جدول الدوري برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المركز قبل الأخير، قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

خالد القروني يخرج من المؤتمر الصحفي غاضباً بسبب عدم حضور الإعلاميين.#اخر_شوط pic.twitter.com/kVFD3tJQzK — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) April 29, 2017

وبدأ القروني حديثه، قائلًا: “المباراة كانت فرصة لتحسين مركزنا، وبدأنا جيدًا، ورغم أن التعاون كان أفضل بكثير لكن الحكم ساهم في النتيجة الكبيرة”.

وأضاف: “لنا ضربتا جزاء، والهدف الثاني تسلل واضح، وهذه هي كرة القدم، وفي المباراة المقبلة سنحاول أن نحسن موقفنا، ومبروك للتعاون وحظ أوفر لفريقي”.

وبعد أن أنهى المدرب السعودي حديثه، لم يكن هناك أي صحفي لسؤاله عن المباراة، فنهض غاضبًا، وقال: “مثل هذه المؤتمرات ليس لها داع لأن لا أحد يحضرها، ولو تركناها يخصمون علينا، وإذا حضرنا لا يأتي أحد”.