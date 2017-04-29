السعودية.. محمود كهربا معرض للإيقاف بسبب هذه اللقطة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

بات محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي معرضا للإيقاف، بعدما اعترض على الحكم المساعد لمباراة الاتحاد مع الفيصلي بالدوري السعودي، الذي لم يحتسب هدفا للعميد من تسديدة قوية للاعب المصري.

وسقط اتحاد جدة في فخ التعادل 2 / 2 أمام ضيفه الفيصلي ليفقد وصافة الدوري.

وسجل هدفي اتحاد جدة عمار سراج النجار وربيع سفياني في الدقيقتين 31 و75، فيما سجل هدفي الفيصلي ميرسيا أكسينيتي ومنصور حمزي في الدقيقتين 43 و63.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث، كما رفع الفيصلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع.

لا اريد ان أسأل هل هي هدف ام لا لأن الصوره واضحه ولكن السؤال عندما شاهدها الحكم بشاشة الملعب هل يستطيع احتسابها؟ شكرا لإحترامكم لنادي العميد pic.twitter.com/YlIQ8hJ58O — mahmoud kahraba (@MKahraba) April 29, 2017

وأظهرت الكاميرات عبور كرة كهربا خط المرمى.

وغرد كهربا “لا أريد ان أسأل هل هي هدف ام لا لأن الصوره واضحه ولكن السؤال عندما شاهدها الحكم بشاشة الملعب هل يستطيع احتسابها؟ شكرا لإحترامكم لنادي العميد”.

وغرد الإعلامي السعودي خضر المقعدي “الحكم الخضير تلقى اتصالا وتراجع عن احتساب ركلة جزاء للنصر ضد الهلال، اليوم أغلق كل وسائل الاتصال حتى لايحتسب هدف كهربا”.