ماذا فعل معلق مباراة النصر والشباب ليغضِب السعوديين؟ (فيديو)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

سبب المعلق أحمد النفيسة، معلق مباراة النصر والشباب بالجولة الـ 25 من الدوري السعودي حالة غضب جماهيري كبيرة.

وانفعل النفيسة بعد هدف فيكتور أيالا في مرمى الشباب حيث وجّه رسالة للاعب قال فيها: “ينصر دينك ياشيخ” الأمر الذي تسبب في غضب السعوديين كون اللاعب لا يدين بالإسلام.

واعتذر النفيسة على الفور عقب تكراره لتلك الجملة؛ إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة لم ترحم المعلق ووجهت له انتقادات لاذعة.

وانتهت المباراة التي جمعت النصر بالشباب بفوز العالمي بهدف نظيف سجله اللاعب فيكتور أيالا.