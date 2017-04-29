بقيادة فهد المرداسي.. اختيار طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباريات كأس القارات

المصدر: إرم نيوز

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم السبت، عن قائمة الحكام الذين سيديرون مباريات كأس القارات الصيف القادم.

وشهدت القائمة وجود طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم الدولي فهد المرداسي.

ووقع الاختيار على كل من فهد المرداسي (حكم ساحة)، وعبدالله الشلوي، ومحمد العبكري “مساعدين”، ليكون الطاقم العربي الوحيد، الذي يشارك في البطولة، التي تقام في روسيا.

وإلى جانب الطاقم السعودي، تم اختيار كل من ريزا شوكاندان، وعلي رضا فغاني، ومحمد منصوري (إيران)، وراشفان إيرماتوف (أوزبكستان)، من قارة آسيا.

كما تم اختيار كل من بكاري غاساما (غامبيا)، وغيان بورموتشو (بوروندي)، ومروا رانغي (كينيا)، وديادو مالانغ (السنغال) من قارة أفريقيا.

ومن أمريكا الشمالية، وقع الاختيار على ويليام مارك، وجاستن تشارلز، وغيار ماروفو (الولايات المتحدة الأمريكية)، وجوي فلتشر (كندا).

في حين تم اختيار كل من نيستور بيتانا، وهيرنان ميدانا، وبابلو غيان (الأرجنتين)، ووليمار رولدان، وألكسندر غوزمان، وكريستيان كروز (كولومبيا)، وساندرو ريشي (البرازيل)، وإنريكي كاركريس (باراغواي) من أمريكا الجنوبية.

ومن أوروبا اختير كل من ميلوراد مازيتش، وميلوفان ريستيتش، وداليبور دجورجفيتش (صربيا)، وجيانلوكا روتشي، وإلينوتي ليبراتور، وماورو تونوليني (إيطاليا)، ودامير سكومينا، وجوري برابروتنيك، وروبرت فوكان (سلوفينيا)، وأوفيديو هاتسيغان (رومانيا)، وأرتور دياس (البرتغال)، وكليمون توربان (فرنسا).