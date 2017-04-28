السعودية.. أوفيني يحدد شروطه للبقاء مع نادي النصر

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيو

اشترط مدافع الفريق الأول بنادي النصر السعودي، المحترف البرازيلي برونو أوفيني على إدارة ناديه أن يكون العقد لموسمين أو 3 مواسم، وألا يكون لموسم واحد مثل العقد الذي أُبرم في الصيف الماضي حين إعارته من نابولي الإيطالي.

وطالب برونو ووكيل أعماله بضرورة تعديل المدة الموجودة في العقد السابق والذي يمنح النصر أفضلية التجديد لسنة واحدة بزيادة 20% من مرتبه السنوي، وذلك بتعديل الراتب وتعديل السنة لتكون سنتين على الأقل.

كما طالب اللاعب ووكيله إدارة النصر سداد مقدم عقده كاملًا قبل التوقيع، وستكون إدارة النصر بذلك أمام موقف لا تحسد عليه، حيث يتبقى يومان فقط على تجديد نهاية أفضلية النصر مع وجود عدد من العروض المغرية للاعب في الخليج العربي ومن نادٍ سعودي منافس.

وكان اللاعب قد خرج فضائيًا أمس وقال: “وكيلي تواصل مع بعض الأندية الخليجية، لكن أولويتي الاستمرار في النصر لعدة مواسم لأرد الجميل إلى من منحني الحب في هذا النادي، كما أننا بدأنا المفاوضات وسنحتفل جميعًا باستمراري مع النادي”.