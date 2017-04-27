الإمارات.. كوزمين يكشف حقيقة انتقاله إلى الدوري السعودي

المصدر: أبوظبي -إرم نيوز

نفي الروماني أولاريو كوزمين، مدرب فريق الأهلي الإماراتي لكرة القدم، انتقاله إلى الدوري السعودي، وطالب لاعبيه بالاستمرار بفرض شخصيتهم بعد المباراة الكبيرة التي لعبها ضد الاستقلال الإيراني، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال كوزمين، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس قبل مباراة فريقه مع الشارقة بعد غدٍ السبت في المرحلة الـ 24 لبطولة الدوري: “معنويات فريقي تبدو مرتفعة وسنلعب ضد فريق جيد مع مدرب برتغالي وهو جوزيه بيزيرو، مدرب الشارقة، الذي يدرك كل كبيرة وصغيرة عن الكرة الإماراتية، وربما أمنح بعض اللاعبين قسطًا من الراحة، ولكن في كل الأحوال سنكون على أتم الاستعداد للمباراة، وسأقوم باختيار أفضل اللاعبين للمباراة”.

وأوضح كوزمين: “المباراة ستكون صعبة وهذه طبيعة المباريات التي تقترب من نهاية الموسم الكروي”.

وانتقل كوزمين لنقطة أخرى، قائلًا:” نتائج فريق الجزيرة المرشح الأول للحصول على دوري هذا الموسم، كانت مميزة، وفريقي ارتكب بعض الأخطاء خلال الموسم جعلتنا نبتعد نسبيًا عن اللقب”.

وتابع: “الموسم الحالي أعتبره من أصعب المواسم التي مررنا بها بسبب المشاكل العديدة، التي تعرضنا لها، والإصابات المتنوعة التي لاحقت اللاعبين، وأعتقد أننا شرّفنا الكرة الإماراتية في المشاركات الخارجية، وثقتنا في أنفسنا كبيرة، وطموحات الفريق دائمًا تحقيق الانتصار والمنافسة على البطولات”.

ونفى كوزمين وصول أي عروض له قائلًا: “الصحافة الرومانية نشرت شائعة وتناقلتها الصحف الخليجية بشكل عام، وما تم تداوله من عروض وصلتني هو مجرد شائعة فقط، ولم أتفاوض مع أهلي جدة السعودي أو أي فريق آخر و وصلتني عروض من فرق عديدة شفهية فقط، ولكنني لم أتعاقد مع أحد مطلقًا وباق لي موسم مع النادي الأهلي الإماراتي”.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة، بفارق 8 نقاط خلف الجزيرة، الذي يحتاج لحصد نقطة واحدة من لقاءاته الثلاثة المتبقية في البطولة للتتويج رسميًا باللقب.