تعرّف على ردود الفعل في نادي الهلال وغريمه النصر بعد إيقاف عوض خميس

المصدر: إرم نيوز

يبدو أن نادي الهلال لم يكتفِ بعقوبة إيقاف اللاعب عوض خميس 6 أشهر مع تغريمه 300 ألف ريال، حيث ينوي مسؤولو الزعيم تصعيد قضية ضد اللاعب في الجهات المختصة للحصول على 6 ملايين ريال كان قد حصل عليها إبان توقيعه للزعيم.

واعتمد اتحاد الكرة السعودي، عقد النصر مع عوض خميس، ولم يذكر شيئًا عن المبالغ التي حصل عليها اللاعب.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف عوض خميس لاعب النصر لمدة ستة أشهر وتغريمه وحرمان ناديه من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة فضلًا عن فرض غرامة مالية على الهلال بطل دوري المحترفين.

ووقع لاعب الوسط البالغ عمره 28 عامًا عقدًا مع الهلال في فبراير/ شباط الماضي لمدة ثلاث سنوات بداية من الموسم المقبل لكنه مدد عقده في الشهر نفسه مع النصر للفترة ذاتها.

في الجانب الآخر، قالت إذاعة يو إم السعودية إن نادي النصر يرفض تمامًا القرارات التي أصدرها اتحاد الكرة السعودي.

وأكدت الإذاعة السعودية أن النصر ينوي تصعيد القضية للاستئناف ثم المحكمة الرياضية “كاس”.

وقال طلال آل الشيخ عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لإذاعة يو إف إم: “قرارات لجنة الانضباط هي التي تذهب للجنة الاستئناف، ولكن قرارات لجنة الاحتراف تذهب لمركز التحكيم”.

“لن نسمح لأي طرف أيًا كان بتجاوز الأنظمة، ويحق له الذهاب فقط لمركز التحكيم الرياضي”.

“مجلس إدارة اتحاد القدم اعتمد في قراراته على اللائحة وآراء القانونيين”.

وأتم: “لا ننكر أن هناك بعض الخلل في الأنظمة، ولكن سنقضي في المستقبل على أي محاولات للتلاعب على اللوائح”.

وافتراضيًا دشنت جماهير نادي الهلال هاشتاغ #الهلال_يحرم_النصر_من_التسجيل احتفالًا بحرمان نادي النصر من التسجيل وإيقاف اللاعب ما اعتبرته انتصارًا.

ويرى قانونيون أن نادي النصر كان من الممكن منعه من القيد فترتين، ليس فترة واحدة كما جاء في القرارات الخاصة باتحاد الكرة السعودي.