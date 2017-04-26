زيارة أجانب الاتحاد السعودي لمنصور البلوي تثير الجدل.. وفهد الأنصاري يكشف الحقيقة

المصدر: إرم نيوز

أثارت زيارة أجانب نادي الاتحاد السعودي، محمود عبدالمنعم كهربا وأحمد العكايشي وفهد الأنصاري، لمنصور البلوي رئيس النادي السابق، جدلا واسعا بين مشجعي العميد على مواقع التواصل الاجتماعي.

صور متداولة لاجانب #الاتحاد في منزل منصور البلوي. pic.twitter.com/zGWv3FUGNX — ITTI MANIA (@IttiMania) April 26, 2017

وستصدر هيئة الرياضة السعودية قريبا قرارا فيما يخص بقاء حاتم باعشن رئيس النادي الحالي أو تعيين مجلس آخر، أو اللجوء للانتخاب.

وظهر ثلاثي الاتحاد بمنزل البلوي في صورة تم تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مغردون إن البلوي يرغب في الظهور في الصورة مجددا كتمهيد للعودة لنادي الاتحاد من خلال دعوة الثلاثي الأجنبي للعشاء.

ويتردد أن البلوي يرغب في العودة من جديد لرئاسة نادي الاتحاد السعودي.

البعبع الصغير … حمدان بن منصور بن حمدان البلوي ..!! pic.twitter.com/GKuYIaROmv — #عبدالرحمن_البلوي (@aboood793) April 26, 2017

وقال مغردن آخرون إنه ربما يرغب البلوي في تمديد عقود الثلاثي، كعربون عودة لرئاسة النادي.

من جهته، رد فهد الأنصاري لاعب الاتحاد السعودي، على الاجتهادات التي صدرت بذلك الخصوص مؤكدا أن الزيارة كانت بتنسيق مع الناقد الرياضي لبرنامج أكشن يا دوري جمال عارف.

وغرد الأنصاري “غير صحيح ما يتم تداوله بأن زيارتنا أمس للسيد منصور البلوي انتهت بتجديد عقودنا ولكن كانت دعوه من الإعلامي جمال عارف للعشاء”.