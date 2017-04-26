تصريحات نواف العابد تثير أزمة في سلطنة عمان.. تعرف على السبب (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تسببت التصريحات التي أدلى بها لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، نواف العابد، في حالة من الغضب في الشارع الرياضي في سلطنة عمان.

ووفقا لما ذكره موقع “لعبتنا” فقد أثار انتقاد العابد لأرضية ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر حالة من الاستياء ضد اللاعب، حيث شن مغردون عمانيون وسعوديون هجومًا كبيرًا على اللاعب بسبب تجاهله للإيجابيات الكبيرة لإقامة مباريات الهلال على أرض السلطنة، والتي يعد فيها الحضور الجماهيري علامة فارقة لصالح الهلال السعودي.

وأصبح الحضور الجماهيري لمباريات الهلال السعودي في السلطنة أكبر عن ذلك الحضور الذي تشهده مدرجات الهلال أثناء إقامة مبارياته في المملكة، حيث بلغ الحضور في مباراتي الهلال التي لعبها في السلطنة أمام الفريق الإيراني ما يقارب الـ23 ألف مشجع، بينما لم تتعدَ نسبة الجمهور الهلالي الذي حضر في بعض مباريات الفريق آسيويا الستة آلاف مشجع في المباراة الواحدة.

ووأشار الموقع إلى أن تصريحات العابد الأخيرة ستكون لها آثارٌ سلبية فيما لو لعب الهلال في قادم الأيام بالسلطنة، حيث توقع الكثيرون بأن يقل الحضور الجماهيري لمباريات الهلال في السلطنة عما كان عليه في المباراتين الماضيتين، بسبب تصريحات العابد وتجاهله للجمهور العماني العاشق للزعيم الهلالي.