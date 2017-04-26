تصريحات نواف العابد تثير أزمة في سلطنة عمان.. تعرف على السبب (فيديو)

تسببت التصريحات التي أدلى بها لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، نواف العابد، في حالة من الغضب في الشارع الرياضي في سلطنة عمان.
ووفقا لما ذكره موقع “لعبتنا” فقد أثار انتقاد العابد لأرضية ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر حالة من الاستياء ضد اللاعب، حيث شن مغردون عمانيون وسعوديون هجومًا كبيرًا على اللاعب بسبب تجاهله للإيجابيات الكبيرة لإقامة مباريات الهلال على أرض السلطنة، والتي يعد فيها الحضور الجماهيري علامة فارقة لصالح الهلال السعودي.
#فيديو
نجم #الهلال نواف العابد؛ أرضية الملعب سيئة وأثرت على الفريقين.. وسعيد بالتأهل لدور الستة عشر. ????????#الهلال_بيروزي pic.twitter.com/wJMOhurlVn
— موج الهلال (@MowjSA) April 24, 2017
وأصبح الحضور الجماهيري لمباريات الهلال السعودي في السلطنة أكبر عن ذلك الحضور الذي تشهده مدرجات الهلال أثناء إقامة مبارياته في المملكة، حيث بلغ الحضور في مباراتي الهلال التي لعبها في السلطنة أمام الفريق الإيراني ما يقارب الـ23 ألف مشجع، بينما لم تتعدَ نسبة الجمهور الهلالي الذي حضر في بعض مباريات الفريق آسيويا الستة آلاف مشجع في المباراة الواحدة.
ووأشار الموقع إلى أن تصريحات العابد الأخيرة ستكون لها آثارٌ سلبية فيما لو لعب الهلال في قادم الأيام بالسلطنة، حيث توقع الكثيرون بأن يقل الحضور الجماهيري لمباريات الهلال في السلطنة عما كان عليه في المباراتين الماضيتين، بسبب تصريحات العابد وتجاهله للجمهور العماني العاشق للزعيم الهلالي.
#الهلال_بيروزي
عزيزي نواف العابد
بدل ما تصرح برداءة ملعب المباراة وتكسر خاطر جمهور حضر لمساندتك
اسأل نفسك عن سبب تراجع مستواك مؤخرًا pic.twitter.com/NQV7SsJa6V
— ولد قابوس&أخو سلمان (@Insan81794089) April 24, 2017
@H_Shukairi @khamis7777 @YounisGhafri @ibra_alfrayan @Top_Foottbal @HilalfansOm @group_league @brazil_bosher @almodrj_alomani @oman_league @ESSADOUBISI نحن سوف نقاطع الذهاب لمشاهدة الهلال وتشجيعيه والسبب نواف العابد بتصريحه السخيف .. وأقول له هناك ناس متخصصة لموضوع تصريحك
— عاشت عمان فالعالي (@Abdulla63960264) April 26, 2017