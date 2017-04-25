حل لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

‏أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراً بحل لجنة الاحتراف بالاتحاد بسبب استقالة الأعضاء، التي تمت مؤخراً، كما تقرر تحويل قضية عوض خميس لغرفة فض المنازعات.

وتقدم معيض الشهري باستقالته من لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم السعودي، ليلحق بالثنائي مقبل العيدان، عضو اللجنة، وطارق التويجري، رئيس اللجنة، اعتراضًا على تدخلات أعضاء مجلس الإدارة في القرارات الصادرة بشأن أزمة عوض خميس، لاعب نادي النصر.

وكان خميس وقّع لنادي الهلال، عقب دخوله الفترة الحرة قبل أن يتراجع ويجدد تعاقده للنصر، ليتقدم مسؤولو الهلال بشكوى ضده.

ويعد الشهري من أقدم أعضاء إدارة الاحتراف عمرًا في عضويتها، حيث كان عضوًا في لجنة الاحتراف السابقة برئاسة عبدالله البرقان لـ4 سنوات، وأيضًا تم اختياره عضوًا في إدارة الاحتراف الحالية.

وكان التويجري، مدير لجنة الاحترف، ومقبل العيدان تقدما باستقالتهما أمس.

وتبقى في إدارة الاحتراف عضوان فقط من أصل خمسة، بينهم ثلاثة تقدموا باستقالاتهم في اليومين الماضيين، والعضوان المتبقيان هما محمد الحميدي وخالد فقيهي، وقد يلحقان بالثلاثي المستقيل خلال الأيام المقبلة.

وسيكون أمام اتحاد الكرة عدة خيارات لإعادة تفعيل مهام إدارة الاحتراف بعد استقالة 3 أعضاء، وتتمثل الخيارات بتشكيل لجنة مؤقتة، أو تقوم الأمانة العامة بتسيير المهام حتى نهاية الموسم الحالي أو إعادة تشكيل جديد للإدارة التابعة لإدارة عمليات كرة القدم.