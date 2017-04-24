السعودية.. لجنة الاحتراف تصدر حكمها في قضية محمد العويس

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قررت إدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم اللاعب محمد العويس 300 ألف ريال، بعد ثبوت مخالفته قواعد ولوائح النظام في انتقاله من نادي الشباب إلى الأهلي.

وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه تم النظر في المخالفة المنسوبة للاعب العويس وفقًا للشكوى المقدمة من نادي الشباب وتقرير اللجنة المؤقتة المشكلة بشأن قضية اللاعب، مشيرة إلى أنه تم ثبوت مخالفة اللاعب وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300.000 ألف ريال.

جاء ذلك خلال اجتماع الإدارة، اليوم الإثنين، برئاسة مدير إدارة عمليات كرة القدم المكلف بإدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الدكتور خالد بن مقرن، وحضور المستشار القانوني خالد فقيهي والأعضاء معيض الشهري ومحمد الحميدي.