عرض يوناني للعراقي سعد الأمير لاعب النادي الأهلي السعودي

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير صحفية عراقية اليوم الأحد إن سعد الأمير لاعب النادي الأهلي السعودي تلقّى عرضًا للانتقال إلى نادي باوك سالونيك اليوناني.

ونقلت عن صحيفة يونانية قولها إن “باوك عرض على اللاعب العراقي مليون دولار في الموسم الواحد وبعقد يمتد لمدة 3 سنوات يبدأ من الصيف المقبل وقبل انطلاقة الموسم الجديد بحيث يكون إجمالي قيمة العقد وفق مدة العقد هو 3 ملايين دولار”.

وتعاقد الأهلي مع الأمير في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من نادي القادسية السعودي لمدة موسمين.

وبيّنت أن باوك قد وضع اسم الأمير ضمن أجندته التعاقدية منذ نحو أسبوعين، الأمر الذي جعلهم يخوضون في خط الاتصالات المباشرة مع اللاعب وذلك من أجل تنفيذ خطة التعاقدات الجديدة قبل انطلاقة الموسم الجديد.