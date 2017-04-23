السعودية.. استقالة طارق التويجري بسبب قضية عوض خميس

المصدر: إرم نيوز

قدّم طارق التويجري رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم استقالته من منصبه اليوم الأحد بشكل رسمي.

وجاءت استقالة طارق التويجري من رئاسة لجنة الاحتراف، في ظل مناقشة اللجنة لقضية توقيع اللاعب عوض خميس للهلال والنصر.

ووقّع اللاعب لنادي الهلال رغم ارتباطه بعقد مع النادي وحصل على مقدم تعاقده من الزعيم بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع النصر، ثم عاد ووقّع عقدًا جديدًا مع العالمي.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن استقالة التويجري من رئاسىة لجنة الاحتراف بسبب تدخل مجلس الإدارة في القرار الصادر في قضية عوض خميس.

ولم يصدر الاتحاد السعودي حكمه في قضية اللاعب، حيث من المتوقع أن يفرض عليه عقوبة كبيرة إضافة إلى ناديه النصر.