توقيع عقد السوبر السعودي في أبوظبي

المصدر: إرم نيوز

وقع عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقد لقاء السوبر السعودي الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي.

وقال عزت خلال مراسم توقيع العقد: “سعيدون باستضافة أشقائنا في مجلس أبوظبي الرياضي لـكأس السوبر السعودي”.

وأضاف: “نرحب بأي حدث ينعكس تأثيره الإيجابي على كرة القدم الخليجية”.

وتمكّن نادي الهلال السعودي من حجز موقعه في مباراة السوبر كطرف أول، إذ استطاع حسم لقب بطولة الدوري لصالحه، عندما تغلب على فريق الشباب (2-1) ضمن الجولة الـ 24 من دوري جميل للمحترفين.

بينما بقي تحديد الطرف الثاني، إذ سيتحدد من خلال بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وحال تحقيق فريق الهلال للكأس، فإنه سيتم اختيار بطل كأس ولي العهد (الاتحاد) كطرف ثان لمباراة السوبر.

وكانت النسخة الأولى من كأس السوبر بحلتها الجديدة، أقيمت في ملعب الشرائع بين فريقي الفتح (بطل الدوري)، والاتحاد (بطل كأس الملك)، فيما جمعت النسخة الثانية فريقي النصر (بطل الدوري)، والشباب (بطل كأس الملك)، في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، بينما جمعت النسخة الثالثة فريقي النصر (بطل الدوري)، والهلال (بطل كأس الملك)، وأقيمت في لندن.

وأخيرًا أقيمت النسخة الرابعة في لندن كذلك بين فريقي الأهلي (بطل الدوري وكأس الملك)، والهلال (بطل كأس ولي العهد).