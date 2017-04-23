دياز يثير الغموض حول مستقبله مع نادي الهلال السعودي

المصدر: إرم نيوز

ألمح الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، إلى رغبته في العودة إلى بلاده مجددًا، موضحًا أنه سيقرر مستقبله الشهر المقبل، عقب انتهاء المنافسات السعودية.

وقاد دياز، البالغ 57 عامًا، الهلال لاستعادة لقب الدوري السعودي بعد 5 مواسم، وترغب الإدارة الهلالية في استمرار المدرب بتفعيل بند التمديد لعام إضافي وفقًا لعقده، عندما ينتهي الموسم.

وقال دياز، الذي درب ريفر بليت 3 فترات سابقة ولعب له فترتين، في تصريحات لقناة TYC Sports الأرجنتينية: “الهلال مثل ريفر بليت في الأرجنتين، إنه الفريق الأكبر في السعودية، فزنا بالمباريات القوية وكانت بطولة رائعة بالنسبة لنا”.

وأضاف: “لدينا مباراة يوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا، كما وصلنا لنصف نهائي كأس الملك، وهو بطولة مهمة أيضًا، في مايو سأعود للأرجنتين وسأقرر مستقبلي”.

وتابع: “أحب الأرجنتين وريفر لأنه بيتي، أتمنى أن أعود يومًا ما، لا أعلم هل هذا سيأتي الآن أم لا، ولكني متأكد من العودة”.

وأكمل: “أريد الاستمتاع في الأرجنتين مع الأصدقاء، أن تكون بطلًا مرة أخرى وسط عائلتك والأشخاص المرتبط بهم أمر في غاية الأهمية”.