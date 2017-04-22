السعودية.. رئيس نادي الهلال يكرّم المشجّع المسن (صورة)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

تفاعلت جماهير نادي الهلال السعودي كثيرًا مع البادرة الأخلاقية من الأمير نواف بن سعد رئيس النادي عندما زار مشجع الفريق الذي حضر مباراة التتويج وهو مريض.

وزار الأمير نواف بن سعد مساء اليوم السبت المشجع الهلالي “هاجد السبيعي” الذي حضر لقاء الهلال أمام الشباب بعربة نقل المصابين والذي فاز فيه الزعيم 2/1 ليحرز لقب الدوري.

واطمأن رئيس الهلال على صحة السبيعي، وعبّر عن اعتزازه بتواجده وحضوره، إذ يعد مثالًا للمشجع الوفي مع ناديه، مثمّنًا دعمه للفريق، حيث كان لحضوره أثر بالغ في نفوس مجلس الإدارة ولاعبي الفريق، وجماهير النادي، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

وقدّم الأمير نواف بن سعد العضوية الفاخرة من بطاقات موج الهلال البلاتينية، كما وّجه بتوفير أطباء من برنامج “مساعد الطبي”، يرافقونه خلال حضوره لأي مباراة للهلال.