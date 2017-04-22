أنباء عن استقالة كارتيرون من تدريب نادي النصر السعودي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، إن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون تقدم باستقالته من تدريب نادي النصر عقب خسارة الفريق 4/3 أمام الباطن في الجولة الـ 24 من الدوري السعودي.

وكان كارتيرون قد تولى تدريب النصر مع بداية العام الجاري، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع نادي وادي دجلة.

وتحت قيادة كارتيرون (46 عامًا)، خسر النصر لقب كأس ولي العهد، بعد السقوط أمام الاتحاد في النهائي بهدف نظيف، كما يعاني العالمي من تذبذب النتائج في مسابقة دوري جميل، قبل الخسارة المفاجئة أمام الباطن، ليتجمد رصيد النصر عند 49 نقطة في المركز الثالث.

وقاد المدرب الفرنسي نادي النصر في 9 مباريات فاز في 4 منها، مقابل 3 هزائم وتعادلين اثنين.

وكانت أبرز هزائم الفريق أمام الاتحاد في نهائي كأس ولي العهد الشهر الماضي.

ويحتل النصر المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الهلال الذي أحرز اللقب.

وسبق لكارتيرون تولي تدريب منتخب مالي ومازيمبي الكونغولي قبل أن تتم إقالته من تدريب وادي دجلة. وارتبط اسم كارتيرون بتولي تدريب منتخب الجزائر بدلًا من جورج ليكنز عقب خروج الخضر من الدور الأول من بطولة أمم أفريقيا 2017.

من جهة أخرى، قالت مصادر قريبة الصلة من إدارة نادي النصر السعودي إنها بصدد إجراء غربلة شاملة في صفوف الفريق بسبب بعض المشاكل التي تسبب فيها عدد من اللاعبين إضافة لنتائج الفريق المخيبة للآمال وخروجه من الموسم الرياضي الحالي خالي الوفاض.

البداية كانت بتوقيع الإدارة مخالصة مالية مع المهاجم نايف هزازي بسبب انتقاد اللاعب للإدارة إضافة لظهوره بمستوى محبط للجماهير ولا يتناسب مع القيمة المادية التي دفعها النادي فيه منذ انضمامه للفريق قادمًا من نادي الشباب.

وتوصلت الإدارة لقناعة تامة بالاشتراك مع المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف برئاسة الأمير مشعل بن سعود وجهاز الكرة بعدم جدوى استمرار أحمد الفريدي لأسباب فنية وأخرى إدارية تتعلق بالعقد الاحترافي للاعب وما سببه من خلافات بين الطرفين، حيث ينتظر أن تعلن الإدارة النصراوية رسميًا انتهاء علاقتها مع اللاعب نهاية الموسم الجاري.

على مستوى اللاعبين الأجانب بات مؤكدًا رحيل الثلاثي الباراغوياني فيكتور أيالا والثنائي الكرواتي مارين توماسوف وإيفان توميتشاك.