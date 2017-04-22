الأهلي السعودي يجدد عقد “فيتفاتزيديس” رسميا لمدة عامين

المصدر: إرم نيوز

أعلن النادي الأهلي السعودي، رسميا تجديد تعاقده مع اللاعب اليوناني فيتفاتزيديس لمدة موسمين حتى عام 2019.

ووفق لما نشره النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر، فإن اللاعب أبدى سعادته بالتوصل لاتفاق مع الأهلي، مبينًا أنه يودُّ الاستمرار مع الفريق نظرًا للمعاملة التي يتلقّاها.

خبر | #الملكي يجدد لفيتفا موسمين #الاهلي pic.twitter.com/wtb8ksMJIY

— النادي الأهلي (@ALAHLI_FC) April 22, 2017

ويقدم اللاعب مستويات جيدة جعلت من جماهير الفريق ترغب في استمراره.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن وجود خلافات بين اللاعب والمدرب كريستيان غروس؛ إلا أن إدارة الفريق تقف بجانب اللاعب المتألق.

وأضاف: “وجدت هنا الاستقرار والأجواء المناسبة للعمل وحققنا لقباً للدوري السعودي للمحترفين، ولقب لكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر، وأتمنى أن نواصل تحقيق النتائج المأمولة من جماهير الفريق”.

وحقق فيتفا في موسمه الأول مع الأهلي ثلاثية الدوري والكأس وكأس السوبر المحلية، ويمتلك فرصة التتويج هذا الموسم مع الفريق الأهلاوي بكأس خادم الحرمين الشريفين حيث سيلعب الأهلي في نصف النهائي مع الفيصلي يوم 12 مايو، وينتظر الفائز من هذه المباراة المتأهل من لقاء الهلال والتعاون.

ومن المنتظر أن يصل وكيل اللاعب للمملكة العربية السعودية خلال أسبوعين لإتمام الإجراءات اللازمة وفقاً لأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونظام مطابقة الانتقالات الدولية TMS.

يذكر أن فيتفا انضم إلى صفوف الأهلي قادماً من جنوى الإيطالي بعد انتهاء إعارته لكييفو فيرونا، في صيف عام 2015.