أنباء عن استقالة عبدالله بن مساعد من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

قالت وسائل إعلام سعودية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، إن رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالله بن مساعد، قدم استقالته من رئاسة الهيئة المسؤولة عن كل أنشطة الرياضة في المملكة.

وأوردت صحيفة “سبق المملكة” الإلكترونية عبر حسابها في موقع “تويتر” خبر استقالة بن مساعد، وقالت إن أميرا سعوديا شابا سيخلفه في المنصب.

وكتبت الصحيفة في تغريدتها “استقالة عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة والبديل صاحب سمو ملكي شاب لم يسبق له العمل في آي نادي سعودي”.

ولم يتسن لـ “إرم نيوز” الحصول على تعقيب رسمي من جهات حكومية حول حقيقة الاستقالة.

وعلى موقع “تويتر” الذي يجمع أكبر عدد من عشاق الرياضة في المملكة، وجد الوسم “#اعفاء_عبدالله_بن_مساعد” تفاعلاً جنونياً من قبل المغردين السعوديين الذي انقسموا بين مصدق ومشكك، وبين مؤيد ومعارض لإعفاء بن مساعد.

وتنتشر الشائعات حول الرياضة السعودية بشكل كبير في بلد يضم ملايين المشجعين لأندية كرة القدم في المملكة، ويواجه كثير منهم اتهامات بالتعصب الرياضي.

وكان شائعة عن إعفاء بن مساعد من منصبه قد انتشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالتزامن مع صدور سلسلة أوامر ملكية، ما اضطر صحف سعودية كبرى للاعتذار من الأمير بعد أن تسببت بجدل واسع.