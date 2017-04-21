الباطن يقلب تأخره لفوز مثير على النصر في الدوري السعودي

حوّل فريق الباطن تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه النصر إلى فوز كبير ومستحق 4/3، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة الـ 24 للدوري السعودي لكرة القدم والتي شهدت أيضًا فوز الرائد على القادسية 2/1.

تقدم النصر بهدفين سجلهما حسن الراهب في الدقيقتين 17 و22 قبل أن يقلص جوناثان بينتيس النتيجة في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر 2/1.

وفي الشوط الثاني، أضاع محمد السهلاوي، لاعب النصر، ركلة جزاء في الدقيقة 58 ليتمكن بعدها الباطن من تسجيل 3 أهداف متتالية عن طريق جورجي سيلفا (هدفين) في الدقيقتين 60 و73 وجوناثان بينتيس في الدقيقة 78 قبل أن يسجل محمد السهلاوي الهدف الثالث للنصر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

ورفع الباطن رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر ليبتعد قليلًا عن شبح الهبوط، في حين توقف فريق النصر عند 49 نقطة في المركز الثاني، مؤقتًا.

وتأكد رسميًا هبوط فريق الوحدة إلى دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم قبل جولتين من نهاية مسابقة دوري المحترفين.

وتأكد هبوط الوحدة بعدما انتزع الباطن فوزًا صعبا من النصر.

وكان الوحدة قد خسر مباراته في هذه الجولة، أمس الخميس، أمام الفتح 2/1.

وتوقف رصيد الوحدة عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر الأخير، بفارق 7 نقاط عن القادسية صاحب المركز الثاني عشر، والذي يخوض صاحبة مباراة فاصلة لتحديد بقائه في الدوري، وبفارق 8 نقاط عن الباطن صاحب المركز الحادي عشر، وهو المركز الذي لا يهبط بصاحبه للدرجة الثانية.

وفي المباراة الثانية، انتزع الرائد فوزًا صعبًا من القادسية 2/1.

تقدم القادسية بهدف سجله باتريك إيز في الدقيقة 60 وتعادل واندر لويز للرائد في الدقيقة 63 قبل أن يضيف إسماعيل بانغورا هدف الفوز للرائد في الدقيقة 78 من ركلة جزاء طرد على إثرها عبدالمحسن فلاتة لاعب القادسية.

ورفع الرائد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد القادسية عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.