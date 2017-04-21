صحيفة تشير لمؤامرة في قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على التفاصيل

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

ذكرت صحيفة (أس) الإسبانية أن الكرات التي سُحبت خلال قرعة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة كانت ساخنة.

ولم تفسر الصحيفة أسباب هذا الادعاء؛ إلا أن تعليقات القراء أشارت إلى أن هناك شيئا ما وراء تفادي تكرار نهائي العام الماضي بين قطبي مدريد ريال وأتلتيكو.

والتقى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي دوري الأبطال مرتين في آخر 3 أعوام ويبدو أن الاتحاد الأوروبي (الويفا) لا يريد تكرار هذا النهائي العام الحالي.

وأوقعت قرعة الدور قبل النهائي ريال مدريد حامل اللقب في مواجهة جاره بينما سيلتقي في المباراة الثانية موناكو الفرنسي مع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

وكان ريال مدريد وأتلتيكو مدريد التقيا في نهائي البطولة في عامي 2014 و2016 وكان الفوز في المرتين من نصيب الفريق الملكي الذي تُوِّج باللقب 11 مرة وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وذكرت الصحيفة الإسبانية “هز إيان راش كل الكرات في الوعاء الأول وجاءت طبيعية لكن في الكرة الثانية ذهب مباشرة إلى كرة واحدة دون أن تتحرك باقي الكرات”.