السعودية.. ناديا الاتحاد والأهلي يتنافسان لضم نايف هزازي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي إن اللاعب نايف هزازي، مهاجم الفريق سيوقع على مخالصته المالية مع النادي مساء غد الجمعة.

وقالت تلك المصادر في تصريحاتٍ خاصة لشبكة “إرم نيوز” إن ناديي الأهلي والاتحاد يتنافسان لضم اللاعب وإن كانت احتمالية عودته لصفوف العميد من جديد هي الأقوى في حال نجاح إدارة العميد في إيقاف عقوبة الفيفا والخاصة بمنعه من التسجيل.

ودخل اللاعب في أزمة مع ناديه خلال الفترة الأخيرة حيث رفض الانتظام في التدريبات، كما اشتكى ناديه للجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي، بسبب تأخر مستحقاته.