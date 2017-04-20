السعودية.. نادي النصر يطالب فريقًا برازيليًا بـ 10 ملايين يورو

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت تقارير صحفية برازيلية إن نادي النصر السعودي يستعد للتوجه لمحكمة التحكيم الرياضي “كاس” حيث يطالب بـ 10 ملايين يورو كتعويض له من نادي سبورت البرازيلي الذي كان قد تعاقد مع اللاعب هيرناني دا سيلفا العام 2015.

وتقول إدارة النصر إنها تعاقدت مع هيرناني في أغسطس العام 2014 قبل أن يفر اللاعب هاربًا ليتعاقد معه نادي سبورت ريسيفي في العام 2015 وهو مرتبط بعقد مع النصر.

وقال مسؤول برازيلي إن ما تفعله إدارة النصر محاولة منها لتأخير دفع ما عليها من مستحقات لنادي فلامنغو، باقي مستحقاتها من وراء بيع لاعبها السابق للنادي السعودي.