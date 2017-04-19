سامي الجابر يتوعد نادي الهلال السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

شدد سامي الجابر مدرب فريق الشباب على أن فريقه سيبذل أقصى الجهد خلال لقائه مع الهلال غدًا الخميس في المرحلة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن لاعبيه سيكررون ما فعله الأهلي أمام الفريق الأزرق في المرحلة الماضية.

وأشار الجابر، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأربعاء، إلى أنه لن يسمح للهلال بحصد اللقب خلال لقاء الفريقين غدًا.

وقال مدرب الشباب: “يجب ألا يتوج الهلال باللقب أمامنا، وسنكرر ما فعله الأهلي، عندما فرض التعادل السلبي عليه خلال لقائهما في المرحلة الماضية”.

وتابع: “دائمًا أحب أن ألعب أمام الفرق الكبيرة ورغبتي هي الفوز على الهلال الذي لن أتساهل من أجله”.

وأوضح مدرب الشباب: “الجميع جاهز لمواجهة الهلال ولا نعاني من أي إصابات”.

ويحتاج الهلال، الذي يتربع على صدارة البطولة برصيد 57 نقطة، بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه النصر قبل ثلاث مراحل على انتهاء المسابقة، للحصول على نقطتين فقط من أجل حسم اللقب رسميًا.

يذكر أن الشباب يحتل المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، علمًا أنه لم يحقق سوى انتصار وحيد في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة.