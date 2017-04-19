وكيل “كهربا”: استمرار اللاعب مع نادي الاتحاد السعودي مستحيل لهذه الأسباب

المصدر: أحمد رامي - إرم نيوز

بات استمرار محمود عبدالمنعم “كهربا“، لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر والمعار لصفوف اتحاد جدة السعودي، في صفوف “الإتي” الموسم المقبل مستحيلاً، بسبب تلقي اللاعب عروض احتراف من إنجلترا.

وقال أحمد يحيى، وكيل أعمال كهربا لـ”إرم نيوز”: تلقى اللاعب عرض احتراف من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لينتقل في بداية الموسم المقبل وكذلك عرض من ناد أوروبي آخر”.

وأضاف: “كهربا هدفه الأول العودة للاحتراف في أوروبا، وبالطبع عندما يحصل على عرض من الدوري الإنجليزي سيوافق على الفور لأن حلم حياته هو أن ينتقل لأحد الدوريات الكبرى في أوروبا لاستكمال مشواره الاحترافي الذي بدأ في سويسرا”.

وتابع: ” كهربا يمتلك عروضاً من الإمارات والسعودية وقطر، ولكنه إذا فشل احترافه في إنجلترا سيفضل البقاء في صفوف اتحاد جدة وهذه المرة سيكون بيعاً نهائياً وليس على سبيل الإعارة”.

وعن وجود مفاوضات من قبل الأهلي المصري للتعاقد مع اللاعب، قال وكيل كهربا: “الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية أو شفهيه مع كهربا حتى الآن، خاصة أن عقده مع الزمالك مستمر وانتقاله للقلعة الحمراء الموسم المقبل مستحيل”.