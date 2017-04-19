تحت شعار لا بديل عن الفوز.. نادي الهلال يواجه الشباب لحسم لقب الدوري السعودي

المصدر: الرياض – إرم نيوز

يسعى نادي الهلال لحسم لقب الدوري السعودي، عندما يحل ضيفا على فريق الشباب، غدا الخميس، في الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

ويريد الهلال تحقيق الفوز في هذه المباراة ليتوج رسميا بطلا للدوري قبل نهاية المسابقة بجولتين، ليتفرغ بعد ذلك لمنافسات بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يسعى الهلال للجمع بين الثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال).

ووصل الهلال للدور قبل النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يلتقي مع التعاون يوم الـ13 من أيار/مايو، في حين يحتل الهلال صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا برصيد ثماني نقاط، لكنه في حاجة ماسة للفوز بمباراتيه المقبلتين أمام بیرسبولیس الإيراني والريان القطري لضمان التأهل لدور الستة عشر.

ويدخل الهلال مباراته مع الشباب رافعا شعار “لا بديل عن الفوز”، خاصة وأن أي نتيجة أخرى قد تؤجل تتويجه بطلا للدوري، وفقا لما ستسفر عنه مباراة النصر أمام الباطن في اليوم التالي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الشباب المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

وحرص الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، على الاجتماع بلاعبيه عقب تعادل الفريق سلبيا في الجولة الماضية أمام الأهلي وأكد لهم ضرورة نسيان هذه المباراة والتركيز في مباراة الشباب، حتى يتمكن الفريق من حسم لقب الدوري.

ويغيب عن الهلال في هذه المباراة ياسر الشهراني وياسر القحطاني للإصابة، فيما عدا ذلك فإن صفوف الهلال مكتملة.

وتعلق جماهير الهلال آمالا على ليون بوناتيني هداف الفريق هذا الموسم في جلب الانتصار لها خاصة وأن اللاعب غاب عن التهديف في مباراة الأهلي الأخيرة.

في المقابل، يعلم تماما فريق الشباب صعوبة المباراة ولكنه رفع شعار التحدي وأكد إصراره على تقديم أداء جيد يليق به لمصالحة جماهير الفريق عن الأداء المتواضع الذي قدمه الفريق هذا الموسم.

وحرص سامي الجابر، المدير الفني للشباب، على تحفيز لاعبيه لبذل أقصى مجهود لهم وتقديم أداء جيد يمكنهم من الفوز بالمباراة.

وسيدخل الشباب بصفوف مكتملة بقيادة الجزائري محمد بن يطو الذي يعول عليه الشباب في تسجيل الأهداف.

وفي اليوم ذاته أيضا، سيلتقي الوحدة مع ضيفه الفتح في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين حيث يرغب الفريقان في حصد نقاط المباراة للنجاة من شبح الهبوط الذي يطاردهما.

ويحتل الوحدة المركز الرابع عشر/ الأخير برصيد 17 نقطة، بينما يحتل الفتح المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

كما يحل الخليج ضيفا على التعاون، في مباراة صعبة أخرى.

وترجع صعوبة المباراة في رغبة الخليج لتحقيق الفوز للدخول في المنطقة الآمنة والابتعاد عن منطقة الخطر، لا سيما وأنه يحتل المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 21 نقطة.

ويرغب أيضا التعاون في تحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز السابع برصيد 27 نقطة.

كما يستضيف الأهلي، حامل اللقب، نظيره الفيصلي في الجولة ذاتها.

ويريد الأهلي حصد نقاط المباراة الثلاث للاقتراب من المركز الثاني الذي يسعى الفريق للحصول عليه، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الرابع برصيد 46 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، في حين يريد الفيصلي تحسين مركزه في الدوري خاصة وأنه يحتل المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

وتقام بعد غد الجمعة ثلاثة لقاءات غاية في القوة والسخونة.. ويحل النصر ضيفا على الباطن في أولى المباريات.

ويسعى النصر للفوز بهذه المباراة والحصول على نقاطها الثلاث متمسكا بآخر آماله في المنافسة على لقب الدوري.

ويمكن للنصر التتويج بلقب الدوري رغم فارق النقاط بينه وبين الهلال إذا خسر الهلال في مباراته بهذه الجولة والتي تليها ثم يفوز عليه النصر في الجولة الأخيرة.

في المقابل يريد الباطن الفوز بالمباراة لحصد ثلاث نقاط تبعده عن دوامة الهبوط.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 49 نقطة بينما يحتل الباطن المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

وفي اليوم ذاته، سيلتقي الرائد مع القادسية في مباراة يبحث خلالها الفريقان عن نقاط الثلاث، فالرائد يريد تحسين ترتيبه، بينما يريد القادسية الابتعاد عن شبح الهبوط.

ويحتل الرائد المركز السادس برصيد 29 نقطة ، بينما يحتل القادسية المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

وتختتم مباريات هذه الجولة عندما يلتقي اتحاد جدة مع مضيفه الاتفاق.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 48 نقطة، في حين يحتل الاتفاق المركز الثامن برصيد 26 نقطة.