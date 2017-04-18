عرض تشيلي لمحترف نادي الاتحاد السعودي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت صحيفة تشيلية إن كارلوس فيلانويفا، لاعب نادي الاتحاد السعودي، بات مطلباً للمدرب بابلو غويدي، مدرب فريق كولوكولو التشيلي، وأنه أوصى إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع اللاعب، والذي سبق له تمثيل الشباب الإماراتي.

‎وقالت صحيفة “24horas” عن اللاعب إنه بات اسما مفضلا لمسؤولي النادي التشيلي، الذي ينافس بقوة على لقب الدوري.

‎وأضافت أن فيلانويفا لم يكن الاسم الوحيد الذي اقترحه غويدي على إدارة ناديه، حيث ذكر أيضاً ماكنيلي توريس، محترف الشباب السابق.

‎وكان الاتحاد تعاقد مع فيلانويفا قادماً من نادي الشباب الإماراتي، حيث انتقل للفريق موسم 2009-2010 قادماً من بلاكبيرن الإنجليزي ويقدم اللاعب مع الاتحاد حالياً مستويات ولا أروع.