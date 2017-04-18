فيصل بن تركي يتنازل عن قضية الهاكر محيا العتيبي بعد هذه القصيدة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تنازل الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، عن دعوته القضائية التي رفعها في وقت سابق على الهاكر الشهير محيا العتيبي، بعدما قام الأخير باختراق حساب الأمير فيصل.

وقبل الأمير فيصل وجاهة سعد بن شنيبر الكسر، ووالد محيا العتيبي، وتنازل عن حقه القضائي وعفا عن العتيبي لوجه الله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الأمير فيصل بن تركي وهو يستمع لقصيدة ثناء وشكر في شخصه أثناء جلسة تصالح بينه وبين الهاكر.

يذكر أن حساب بن تركي تعرض للاختراق من قبل العتيبي، والذي تمكن من اختراق الحساب للمرة الثانية على التوالي في شهر ديسمبر الماضي، وقد كانت المرة الأولى التي هكر فيها الحساب من نفس الهاكر في 2016/4/5.

وقد غرد الهاكر على صفحة تويتر الخاص بالأمير وقتها عدة تغريدات مبرر فيها اختراقه للحساب، قائلا: “‏اعتذر لسمو الأمير لكن إعلامكم هو اللي حدنا على هالأمور”، وفي تغريدة أخرى للهاكر، شدد: “‏لولا تعصب الإعلام الأصفر لما حدث هذا أنتم من شحنتم الوسط الرياضي سواء إعلاميين أو رؤوساء أندية لذلك هذه ردة فعلنا فتقبلوها”.

وكان العتيبي قد سرب خطابات رسمية ومستندات بعدما اخترق صفحة الأمير وبريده الشخصي، وتم نشر المستندات من قبل الإعلامي فهد الروقي الموقوف فِي غُضُون أكثر من شهر في القضية نفسها.