كلاتنبرغ حكمًا لقمة الشباب والهلال في الدوري السعودي

المصدر: جدة – إرم نيوز

تدرس لجنة الحكام الرئيسية، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين الإنجليزي مارك كلاتنبرغ حكمًا للقاء الهلال والشباب بدوري المحترفين.

ويلتقي الشباب نظيره الهلال، مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 24 بدوري المحترفين.

وكان من المفترض تعيين الحكم فهد المرداسي لإدارة المباراة، إلا أنه اعتذر، لتطرح اللجنة اسم كلاتنبرغ بديلًا عنه.

من جانبها، أبدت إدارة الهلال في وقت سابق تحفظها على تعيين المرداسي حكمًا لقمة الشباب بسبب بعض المواقف السلبية السابقة من الحكم تجاه الهلال.

يشار إلى أن كلاتنبرغ يشغل منصب مدير دائرة تطوير الحكام في الاتحاد السعودي.