السعودية.. حسم الجدل حول الملحق الفاصل في التأهل لدوري جميل

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء مواعيد وآلية الملحق الفاصل لدوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

ويجمع الملحق الفاصل بين صاحب المركز الثاني عشر بدوري جميل والفريق صاحب المركز الثالث في دوري أندية الدرجة الأولى، وسيحسم الملحق بمباراتي ذهاب وإياب حيث يتأهل الفائز لدوري جميل في الموسم المقبل بينما يشارك الخاسر في دوري الدرجة الأولى.

وتقام مباراتا الذهاب والإياب يومي الـ 11 والـ16 من أيار/مايو المقبل وستكون مباراة الذهاب على ملعب الفريق صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى.

وأكدت الإدارة أن تراكم البطاقات الصفراء لن يطبق على المباراتين بالنسبة لكلا الفريقين، بينما ستطبق عقوبات البطاقات الحمراء والعقوبات الانضباطية.