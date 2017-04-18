السعودية.. قائد النادي الأهلي يعترف بالتقصير ويكشف سبب تراجع النتائج

المصدر: جدة ـ إرم نيوز

أقر تيسير الجاسم قائد الأهلي حامل لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بتقصير فريقه هذا الموسم، مما أبعده عن سباق المنافسة.

ويبتعد الهلال بفوز واحد عن إحراز اللقب لأول مرة منذ 2011، إذ يملك 57 نقطة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وفرض التعادل بدون أهداف خارج ملعبه على الهلال يوم السبت ليؤجل تتويجه إلى الجولة التالية.

وأبلغ الجاسم وسائل إعلام سعودية “نعترف كلاعبين بالتقصير في الأداء هذا الموسم. مباراة القادسية هي سبب الابتعاد عن المنافسة.”

ومني الأهلي بهزيمة ثقيلة 4-1 أمام القادسية في فبراير شباط، وهي خسارة وضعت حدًا لسبعة انتصارات متتالية للفريق القادم من جدة. ومنذ خسارته أمام القادسية لم يحقق الأهلي إلا فوزا واحدا في مبارياته الخمس التالية ليبتعد عن المنافسة.

ويرى سعيد المولد سببا آخر لتراجع أداء الأهلي.

وقال المدافع في مقابلة مع إذاعة يو إف.إم “الغيابات التي ابتلي بها الفريق هي السبب وراء النتائج الحالية.”

ويلتقي الأهلي على أرضه مع الفيصلي، بينما يلعب الهلال ضد الشباب منافسه في الرياض بعد غد الخميس، حيث سيكون بوسعه الفوز بلقبه 14 في الدوري.