السعودية.. تعيين فهد المرداسي حكمًا للقاء الهلال والشباب يثير أزمة

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

أبدى مصدر رسمي في نادي الهلال السعودي، تحفظه على ما أثير حول تكليف الحكم فهد المرداسي لقيادة مواجهة الهلال والشباب، الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وشدد المصدر على أن المرداسي له مواقف سلبية عدة تجاه الفريق، متمنياً ألا يكون هذا التكليف صحيحاً.

وأشار المصدر إلى أن الفريق الهلالي سيخوض مواجهة مصيرية تحدد حسم بطولة الدوري، الأمر الذي يولد قلقاً وخوفاً من سوء إدارة الحكم للقاء، مشدداً على أنه كان يتمنى أن يقود هذه المباراة الحاسمة طاقم تحكيم أجنبي، إلا أن إدارة الشباب لم تتقدم بطلب حكام أجانب، بينما لم يتبق لإدارة الهلال سوى أحقية طلب طاقم تحكيم أجنبي لمباراة واحدة فقط، فضل الهلال طلبه لمباراة الديربي أمام النصر، في الجولة الأخيرة من الدوري.

ويعتبر اللقاء هو رقم 12 للمرداسي هذا الموسم كأكثر الحكام تكليفا بالمباريات ويعاونه كل من محمد العبكري وهشام الرفاعي.

ويحتاج الهلال لنقطة واحدة من أجل التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري هذا الموسم.

يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، اختار طاقم تحكيم سعوديًا لإدارة مباريات مونديال القارات، والذي يضم فهد المرداسي “حكم ساحة”، والمساعدين، عبدالله الشلوي، ومحمد العبكري.

وأوقعت قرعة البطولة، منتخبات روسيا ونيوزيلندا والبرتغال والمكسيك في المجموعة الأولى، ومنتخبات الكاميرون وتشيلي وأستراليا وألمانيا في المجموعة الثانية.