تضارب التصريحات حول عودة عمر السومة للمنتخب السوري

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

نفى مصدر عائلي مقرب من اللاعب السوري عمر السومة، المحترف بنادي الأهلي السعودي، ما تردد حول توصله لاتفاق مع الاتحاد السوري لكرة القدم للعودة إلى تمثيل منتخب بلاده والمشاركة معه في المباريات المتبقية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وأكد المصدر وفقاً لصحيفة “عين اليوم”، أن اللاعب لم يتلق أي خطاب رسمي من الاتحاد السوري، يدعوه فيه لتمثيل منتخب بلاده في تصفيات مونديال روسيا، مضيفاً أن عمر لم يدخل حتى في أي نقاش ودي حول انضمامه للمنتخب السوري.

يذكر أن رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم موفق جمعة، قد صرّح لوكالة الأنباء الفرنسية بأن مهاجم فريق الأهلي سيعود لصفوف منتخب بلاده، بعد محادثات لإقناعه كان لزميله فراس الخطيب دور فيها.

يذكر أن منتخب سوريا يحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ويمتلك في رصيده 8 نقاط، وبقيت له ثلاث مباريات، اثنتان في ماليزيا مع الصين وقطر، والثالثة مع إيران في طهران.