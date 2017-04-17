الأهلي السعودي أول الأندية المرشحة للخصخصة

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت تقارير صحافية، إن نادي الأهلي السعودي سيكون من أول الأندية الجاهزة للخضوع لعملية الخصخصة، وشرائها من الهيئة العامة للرياضة.

وكشفت التقارير ذاتها التي نقلتها صحيفة “البلاد”، أن القيمة المالية للأهلي قاربت نصف مليار ريال، وسيكون الأهلي من الأندية التي سيطبق عليها النظام الجديد للخصخصة، والمرشحة للنجاح، نظراً للاستقرار المالي النسبي الذي يعيشه الملكي، مقارنة بباقي الأندية.

وبحسب التقارير الإعلامية فإن هناك 5 أندية في القائمة الأولى لتطبيق الخصخصة، على رأسها النادي الأهلي ثم أندية الاتفاق والتعاون والرائد والقادسية.

وكانت الرئاسة العامة أصدرت قراراً بتحويل أندية جميل إلى كيانات استثمارية حفاظاً عليها من الانهيار بعد تراكم الديون على عدد كبير من الأندية.

من جهة أخرى، طالبت جماهير الأهلي وإعلاميوه بضرورة محاسبة المسؤول عن منع دخول مشجع أهلاوي لملعب الدرة بحجة ارتدائه قميصا مكتوبا عليه الملكي.

واعتبر الأهلاويون أن مثل هذا المسؤول هو من يزرع التعصب كونه سمح للافتات هلالية بها الكلمة نفسها.