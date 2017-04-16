عمر السومة يوجّه رسالة لجمهور النادي الأهلي السعودي

المصدر: إرم نيوز

وجّه النجم السوري عمر السومة رسالة إلى جمهور نادي الأهلي السعودي بعد تعادل الفريق أمام الهلال في قمة الجدولة الـ 32 من الدوري السعودي.

وأكد السومة أن علاقته الجيدة مع الأهلي ومشجعيه لا يمكن أن يزحزحها حاسد، مضيفًا أنه ليس ملزمًا بتبرير تصرفاته لأحد.

كما عبّر النجم السوري عن احترامه لنادي الهلال، حيث قال إنه يعشق الزعيم منذ الطفولة، معتبًرا أن نجمه ياسر القحطاني أفضل لاعب بالنسبة إليه.

ولم يخفِ السومة رغبته في اللعب إلى جوار مواطنه عمر خريبين في نفس النادي.

وانتقل المهاجم السوري إلى الأهلي صيف 2014، وساهم بتتويج الفريق في بطولة الدوري وكأس خادم الحرمين وكأس السوبر الموسم الماضي.

وسجل ابن الـ 28 عامًا 37 هدفًا هذا الموسم مع الأهلي في 33 مباراة، ويبدو في طريقه لنيل لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي بعد أن سجل 22 هدفًا في مسابقة الدوري التي يتصدر ترتيب هدافيها.