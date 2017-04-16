البرازيلي نيفيز يعدّد مزايا الحياة في السعودية والإمارات

المصدر: إرم نيوز

استعاد اللاعب البرازيلي تياغو نيفيز نجم كروزيرو البرازيلي الحالي ذكرياته خلال لعبه لناديي الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي.

وقال نيفيز عن تجربته في الهلال “uol”: “السعودية بلد هادئ يتميز بالأمن والأمان، لا وجود للخوف رغم الأجواء المحيطة في المنطقة”.

كما أبدى اللاعب البرازيلي إعجابه الشديد بثقافة وعادات الشعب السعودي.

وقال نيفيز: “لا يتهاونون أبدًا في الصلاة، إنهم شعب متديّن بصورة كبيرة، عندما يحين وقت الصلاة كانت الحياة تتوقف تمامًا، تُغلق المولات والمحلات وكل الأماكن تقريبًا حتى الانتهاء من أداء الصلاة”.

وعن الإمارات قال نيفيز: “الحياة في الإمارات كانت أفضل”.

وتحدث صاحب الـ 32 عامًا عن ناديي الهلال والجزيرة اللذين لعبا لهما في المنطقة قائلاً: إنا مشجع للهلال وسأظل كذلك، له مكانة غير عادية في قلبي”.

“في الجزيرة لم أكن مرتاحًا بدرجة كبيرة، حتى جاءت المحادثات مع فريق كروزيرو، حيث فضّلت الرحيل والعودة إلى البرازيل من جديد”.