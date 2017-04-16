السعودية.. وكيل عوض خميس يدين نادي النصر لصالح الهلال

المصدر: إرم نيوز

أدلى غرم العمري، وكيل اللاعبين، بأقواله أمام لجنة الاحتراف باتحاد الكرة السعودي، في قضية عوض خميس لاعب فريق النصر والتي أثارت جدلا واسعا بالسعودية خلال الأشهر الأخيرة.

ووقع خميس للهلال قبل أن يعود مرة أخرى ويمدد تعاقده مع ناديه الحالي النصر.

وقالت مصادر إن غرم أكد أن علاقته انتهت بعوض خميس مع توقيع اللاعب لنادي الهلال.

وأشارت ذات المصادر إلى أن العمري قال أنه أرسل إخطارا لنادي النصر يبلغه بتوقيع اللاعب لنادي الهلال.

وتعتبر تصريحات العمري إدانة لنادي النصر الذي مدد تعاقد لاعبه رغم علمه بتوقيع لناد آخر.

وتحدى فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر اتحاد الكرة السعودي في تصريحات أمس السبت مؤكدا صحة ناديه.

وبعد الاستماع لأقوال غرم العمري بات متوقعا أن تعلن الاحتراف موقفها من الأزمة خلال 24 ساعة فقط، حيث استمعت لجميع الأطراف.