السعودية.. لماذا شاهد المدرب البلجيكي إيريك غيريتس مباراة الهلال والأهلي (صورة)

المصدر: إرم نيوز

حرص مدرب نادي الهلال السعودي السابق، البلجيكي إريك غيريتس، على الحضور إلى المملكة لمساندة الزعيم خلال مواجهة الأهلي في الجولة الـ 23 من الدوري السعودي.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن المدرب البلجيكي الذي تواجد في المنصة الرئيسة للملعب قوله: “جئت لتشجيع الفريق الذي أحبه وأعشق”.

وسبق لغيريتس أن قاد الهلال من يوليو 2009 حتى نوفمبر 2010، حيث ساعد في تتويج الفريق بلقب الدوري موسم 2009/2010.

كان غيريتس(62 عامًا) قاد العديد من الأندية والمنتخبات العربية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، حيث يحتاج الهلال لنقطتين من 3 مباريات للفوز بلقب الدوري.